アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘停止に向けた協議について、イラン側が「合意を望んでいる」としたうえで、アメリカが応じるかどうかは「分からない」とけん制しました。アメリカトランプ大統領「イランは取引の成立を熱望しているが、実現するかは分からない。米国が受け入れるかも分からない」トランプ大統領は26日、イランとの戦闘停止に向けた協議について、このように述べたうえで、合意しない場合には「彼らを徹