〈「普通の車として使いたかったのに、夫が勝手に…」結婚前は免許すらなかった1児の母、“保育園の送迎車が改造車”になった“意外な経緯”〉から続く地を這うフォルムの改造車に乗り、気高くアクセルを踏み込む女性たちがいる。「異端扱い」もなんのその、愛車に並々ならぬ情熱を捧げる彼女たちの素顔に迫る！【画像】「女の子の友達は少なかった」幼少期から“カクカクした高級車”にゾッコンで…自身と同い年の“初代シーマ