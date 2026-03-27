米国のトランプ大統領は２６日、自身のＳＮＳで、イランのエネルギー施設への攻撃を中止する期間を１０日間延期し、米東部時間４月６日午後８時（日本時間７日午前９時）までとすると発表した。「イラン政府から要請があった」と主張した。トランプ氏は２３日、停戦協議の進展を受けてイランのエネルギー施設攻撃を「５日間」延期すると表明。その期限が今週末に迫っていた。トランプ氏は投稿で「交渉は継続中」であり、「非