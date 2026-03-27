◇第98回選抜高等学校野球大会 2回戦 大阪桐蔭 6-5 三重(26日、甲子園球場)大阪桐蔭が三重との延長にもつれる接戦を制し、ベスト8進出。大阪桐蔭OBの西武・中村剛也選手の長男である中村勇斗選手（2年）が今大会初出場しました。7回の守備からファーストの守備についた中村選手。同点の9回2アウトランナーなしの場面で打席がまわり、中村選手の名前が甲子園球場にコールされるとレフトスタンドからは西武の中村選手に使われる応援