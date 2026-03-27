護衛艦「くまの」と豪州最大の軍艦「キャンベラ」が並ぶオーストラリア大使館は2026年3月24日、オーストラリア海軍の強襲揚陸艦「キャンベラ」と海上自衛隊の護衛艦「くまの」が、夜明けのシドニー湾に並んで入港する様子を捉えた写真を公式Xで公開しました。【画像】大きさ全然違う！これが護衛艦「くまの」と強襲揚陸艦「キャンベラ」が並んで入港する様子です護衛艦「くまの」は、海上自衛隊で最新となる、もがみ型護衛艦の