アコーとAQUA RESORTは、白馬エリアに「ノボテル」を2軒オープンする。2030年秋に82室、2033年秋に120室を擁するホテルを開業する。両ホテルは近接しており、ブランド認知の向上やプレゼンスの強化を図る。2030年秋に開業予定のホテルには、レストランとフィットネスセンター、駐車場、スキー用品専用の乾燥室を備える。2033年秋に開業予定のホテルには、レストランやバー、フィットネスセンター、温泉大浴場、スキー用品専用乾燥