フランス代表は現地３月26日、国際親善試合でブラジル代表とアメリカのジレット・スタジアムで対戦している。トリコロールは32分、先制に成功する。スコアラーはエムバペ。デンベレのスルーパスに抜け出すと、GKと１対１。背番号10は鮮やかなループシュートでネットを揺らした。 試合を配信する『DAZN」が「サッカー王国を黙らせた芸術ループ弾」などと綴り、得点シーンを公開。ネット上では「さすがのエムバペ」「エム