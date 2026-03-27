スコットランド戦（現地３月28日）からイングランド戦（３月31日）まで中２日。過密日程の中で、メンバー総入れ替えの可能性もある。強豪イングランドとの一戦には、現状のベストメンバーでおそらく臨むだろう。スコットランドでの練習を見る限り、GKが鈴木彩艶、DFは谷口彰悟、渡辺剛（または伊藤洋輝）、鈴木淳之介、ボランチは鎌田大地と佐野海舟、ウイングバックは堂安律と中村敬斗、シャドーが伊東純也と三笘薫、CFは上田