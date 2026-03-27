札幌市は2026年3月26日、札幌市東区のデイサービス事業所に対し、施設内で利用者への虐待が発生し、報告を怠ったとして行政処分を行ったと発表しました。処分を受けたのは、札幌市豊平区の「ノアコンツェル」が運営する、「デイサービスセンター泉共北6条」です。保健福祉局によりますと、男性介護職員が2025年9月3日、利用者の入浴介助中に、嫌がる利用者の顔に直接シャワーをかける身体的及び心理的虐待