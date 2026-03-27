ブラジルに0−2から逆転した力を英メディアも警戒している(C)Getty Imagesシステムも、起用法も、試合運びも、ガラッと変わったチーム日本代表MF堂安律は、フランクフルトで新しい戦いに挑んでいる。昨夏の加入当初は、本職となる右サイドの攻撃的なポジションで起用され、ゴールやアシストを記録。堂安1人の働きで勝点を獲得した試合もあった。だが、チームは不振から抜け出せないまま、低空飛行が続いた。【動画】堂安律が圧