All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった、滋賀県在住41歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。回答者プロフィール年齢性別：41歳女性 同居家族構成：本人、夫 居住地：滋賀県 住居形態：持ち家（戸建て） 職業：専業主婦世帯年収：本人0円、夫600万円 現預金：650万円 リスク資産：なし「ちょっとでも金利で増えるならいいかな、と定期預金に100万円」現預金につい