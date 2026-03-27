愛知県在住の40代女性・Oさんは短大生の頃、電車で痴漢被害に遭った。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち犯人は逮捕されたが、Oさんには心残りがあって......。＜Oさんからのおたより＞短大生の頃、帰宅途中の電車で2人がけの椅子の窓側に座りました。隣に座ってきたおじさんが痴漢行為をしてきました。腕組みをしてて、下になった方の手を私の身体に触れてきました。恐怖で声も出せず、涙目で怖くなって声が出ません