◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(27日、東京ドーム)巨人の開幕投手を務めるドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手が26日、翌日へ意気込みを語りました。竹丸投手はオープン戦で3試合に登板し、合計12イニング16奪三振、1失点、防御率0.75と好成績を残しました。翌日への心境に「普段と変わらず、という感じです。（緊張は）まだしてないです。勝利に貢献できるピッチングが出来れば良いなと思います」と感情を表に出すこと無く答えま