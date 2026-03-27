元HKT48でタレント、モデルの村重杏奈（27）が26日夜、Xを更新。自身の写真について、ぶっちゃけた本音を投稿した。村重は、雑誌「ViVi」の公式Xアカウントに投稿された「村重杏奈、人生最後の写真集！5月29日発売決定ー大人な村重杏奈、人生最後ということで、あれもこれも、見せちゃいます！5月30日には都内某所にてお渡し会も実施。詳細は追ってお伝えします！」というポストを引用。そこには美しいラインを描くバストの谷