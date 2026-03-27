○ブリュワーズ14−2ホワイトソックス●＜現地時間3月26日アメリカンファミリー・フィールド＞シカゴ・ホワイトソックスがミルウォーキー・ブリュワーズに敗れ、2026年シーズンを黒星発進。村上宗隆内野手（26）は「6番・一塁」でフル出場し、MLB初安打となる1号ソロを放った。ブリュワーズ先発は昨季オールスターゲーム出場も果たした若手右腕ミジオロウスキー。2回表、一死から迎えたMLBでの初打席は球速160キロの