26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026 開幕前日SP』にスタジオ出演したプロ野球ニュース解説陣がセ・リーグの順位予想を発表した。谷沢健一氏は「去年の阪神を100点とすれば、今年は90か80くらいに下がっているんじゃないの。石井大智の離脱は痛い」と話せば、高木豊氏は「2年連続1個も当てていないんですよ。今年は自信あります」とキッパリ。谷繁元信氏は「阪神が１強で、どのチームがくっついていくか