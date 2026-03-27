○メッツ11−7パイレーツ●＜現地時間3月26日シティ・フィールド＞ニューヨーク・メッツがピッツバーグ・パイレーツとの開幕戦に勝利。両軍ともに2桁安打の乱打戦に競り勝ち、2026年シーズンの好スタートを切った。いきなり2点先制を許したメッツは1回裏、昨季のサイ・ヤング賞右腕スキーンズから3番ボー・ビシェットの犠飛で1点を返し、さらに一死満塁と好機を広げると、6番ブレット・ベイティが走者一掃の適時三塁