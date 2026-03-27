『まいにちフランス語』では、2026年4月号から新連載「かゆいところに手が届く フランス語文法レッスン」がスタート。仏文法を丁寧な解説でおさらいし、練習問題で定着させます。今回取り上げるのは、第１回「第１群規則動詞の現在形（直説法現在）」。ごく初級者向けのNiveau１（レベル１）からちょいムズなNiveau３まで、厳選して出題します！第１回第１群規則動詞の現在形（直説法現在） まずはここからNiveau1