NHK「ばけばけ」では、ヘブン（トミー・バストウ）の『怪談』が“幼稚な作品”として酷評されるシーンが描かれた。だが史実はまったく逆だった。刊行当時の英語圏メディアは「唯一無二」「稀な技巧」と絶賛し、嫌われ役のイライザのモデルも八雲の最大の理解者だったという。ルポライターの昼間たかしさんが文献を基に検証する――。■当時から好意的に受け止められた『怪談』NHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」は、ついに完結の時