愛知県江南市の60代の男性が、SNSを悪用した投資詐欺で現金4600万円あまりを騙し取られました。警察によりますと、江南市に住む60代の男性はSNS上の投資に関する広告からLINEに誘導され、日本人女性を名乗るアシスタントから株の投資話を持ち掛けられました。男性は偽の投資アプリを登録し、指定された口座に9回にわたり現金あわせておよそ4618万円を振り込んだということです。偽のアプリ上では投資で利益が出ていたもの