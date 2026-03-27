中東の緊張が高まる中、今月9日、湾岸の小国バーレーンで発生した爆発が、防空の在り方に新たな疑問を投げかけている。住宅地で起きた爆発では多数の民間人が負傷し、女性1人が死亡したとの情報もある。各種分析からは、迎撃に使用されたパトリオット・ミサイルが関与した可能性が高いとみられている。バーレーン政府は、イラン側のドローン攻撃に対処するため同システムを使用したことを認め、「迎撃により被害の拡大を防いだ」と