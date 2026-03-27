◆米大リーグパドレス―タイガース（２６日・米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）タイガースの新人Ｋ・マゴニグル内野手（２１）が、敵地のパドレスとの開幕戦、「６番・三塁」でメジャーデビュー。１回の初打席で右翼線に２点二塁打、第２打席も右翼フェンス直撃の二塁打を放った。２０２３年にドラフト１巡指名でプロ入りし、昨年まで３年連続打率３割。昨季はマイナーでＯＰＳ・９９１をマークした安打製造