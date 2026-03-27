◆米大リーグブルワーズ１４―２ホワイトソックス（２６日・米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が、開幕戦の敵地・ブルワーズ戦に「６番・一塁」でスタメン出場し、いきなり本塁打を放った。豪腕ミジオロウスキーに対し最初の２打席はボールを見極めて連続四球。第３打席はアンダーソンから強烈な一ゴロに終わっていた。そして、迎えた９回。先頭