米大リーグが２６日（日本時間２７日）、負傷者リスト入り選手を含めた開幕ロースターから国別出身選手数を発表し、日本は２０１０年以来となる１４選手（最多は２００８年の１６人）が名を連ねた。米国以外の国と地域の出身選手は合計２４７人で全体の２６・１％。最多はドミニカ共和国の９３人、次いでベネズエラ６０人、キューバ２０人、カナダ１７人、日本はプエルトリコと並んで５位タイだった。