台湾にルーツをもつWEST.の中間淳太さんが、４月20日（月）に『中間淳太の満福台湾ガイド』を発売。発刊を記念して、毎週金曜日（全８回）、中間さんからのコメントとともに、ガイドブックの中身に迫る記事をお届け！第４回は、「台湾の交通情報と台湾華語」。海外の旅で苦労しがちなのが、移動と言語。逆にこのふたつをマスターすれば、旅行が一気に快適に。そこで、今回は知っておくと便利な台湾の交通情報と、移動のときに使え