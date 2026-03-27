フランスでチリ人の男が留学中の元交際相手・黒崎愛海さん（当時21）を殺害した罪に問われている裁判で、裁判所は男に終身刑を言い渡しました。チリ人のニコラス・セペダ被告は2016年、フランス東部ブザンソンで留学中の元交際相手・黒崎愛海さんを殺害した罪に問われていました。セペダ被告は2023年に禁錮28年の判決が言い渡されましたが、裁判の手続き上問題があったとして下級審に差し戻されていました。セペダ被告は無罪を主張