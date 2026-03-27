熱海の人気スイーツブランド、熱海プリンの姉妹店でありチーズケーキファクトリーとして知られる｢熱海ミルチーズ｣から、人気のパフェバスクプレーンに加えて期間限定の新フレーバーが仲間入りする形でパフェシリーズが復刻!濃厚チーズとぜいたくトッピングが重なるごほうびスイーツは、見た目のかわいさにもときめく特別な一品。今だけの特別なラインアップを