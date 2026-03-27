ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２５日、ロイター通信とのインタビューで、米国がロシアの再侵略を防ぐ「安全の保証」を提供する条件として、東部のドンバス地方（ドネツク、ルハンスク州）を露側に明け渡すように要求したと明らかにした。ゼレンスキー氏は「強固な防衛拠点から軍を撤退させることは、ウクライナだけでなく欧州の安全保障上もリスクとなる」と述べ、領土割譲を否定した。露軍がドンバス地方