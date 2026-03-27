2024年に林野庁から出向し、2年間、大分県日田市副市長を務めた服部浩治氏（53）が今月末で退任し、本庁に戻る。服部氏は1998年から2年間、旧大山町役場にも出向しており、日田地域での勤務は2回目。西日本新聞の取材に「林業を支えているのは、山村に住む人たちだということが実感できた。林野庁の仕事はこのような人々を守り、次の世代につないでいくこと。この基本に立ち返ることができた」と話した。日田林業について「経