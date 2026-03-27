大分県日田市議会は、26日の定例会最終本会議で、総額420億8584万円の2026年度一般会計当初予算案や、3月末で退任する服部浩治副市長（53）の後任に、国土交通省佐賀河川事務所長の古賀満氏（53）を充てる人事案など計31議案を可決、同意し閉会した。古賀氏は福岡県出身。1991年に旧建設省（国交省）に入庁。河川局治水課計画係長、筑後川河川事務所の九州北部豪雨復興出張所長などを務めた。（床波昌雄）