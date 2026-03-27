豊臣秀吉による2度目の朝鮮出兵「慶長の役」（1597〜98）に医僧として従軍した慶念（きょうねん）（1536〜1611頃）の日記「朝鮮日々記」について、文化審議会が国の重要文化財に指定するよう文部科学相に答申した26日、日記を所有する寺院がある大分県臼杵市では「新たな歴史の宝ができた」と喜びの声が上がった。江戸期の1728（享保13）年の写本も合わせて指定された。県教育委員会によると、県内の国指定重要文化財（国宝を