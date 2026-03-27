大分県日田市議会は26日、定例会の最終本会議を開き、議員定数等調査特別委員会の調査報告書に基づき、議員定数を現行の22から2削減し20とする議員定数条例の一部改正案を賛成多数で可決した。定数削減は2015年以来となり、2027年春の次期市議選から適用する。一部改正案は議員発議として、議会運営委員会委員長の梅原竜也議員が提案。採決では議長を除く出席19人のうち、17人が賛成した。議員定数を巡っては、市自治会連合