熊本県荒尾市が2016年から進めてきた競馬場跡地の土地区画整理事業が完工し、26日、現地で記念イベントがあった。土地を再配置する換地処分が終わり、新町「海陽町」（愛称「あらお海陽スマートタウン」）が誕生。先行して大型商業施設が開業し、ホテル建設が進むほか、今後はマンション誘致などを予定する。人口千人規模のまちづくりを目指す最重要プロジェクトが、大きな節目を迎えた。国道389号と有明海に挟まれた面積約35