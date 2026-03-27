大分県日田市中津江村の地底博物館「鯛生金山」で、地元で旬を迎えたワサビや多彩な加工品を展示販売する「わさびまつり」が開かれている。4月5日まで。ワサビは冷涼な場所を好み、中津江村では杉林の中で育つ「林間ワサビ」や渓流の中で育つ「沢ワサビ」が栽培される。花を咲かせるこの時期は葉などが柔らかく、花と一緒に調理すると辛みも増すという。会場では、ワサビの根や花、葉が販売されるほか、これらを使ったしょうゆ