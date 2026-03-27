豪雨被害によって2019年夏から休園していた長崎県松浦市志佐町の不老山総合公園が22日、復旧工事を終えて7年ぶりにリニューアルオープンした。恒例だった「花と光のフェスタ」が来月18日から開催される。同公園は、市街地と伊万里湾を見下ろす景観と約11万本のツツジが咲く名所として知られる。19年8月の豪雨で公園に通じる市道が約130メートルにわたって崩壊し、21年の豪雨で被害が拡大した。県が地滑りの要因となる地下水