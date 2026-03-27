約340万円！ トヨタ新「“大きな”商用バン」に“賛否両論”！2026年3月後半を迎え、新年度に向けたビジネス車両の入れ替えや導入を検討する企業も多い時期でしょう。日本の商用バンといえば、長年にわたりトヨタ「ハイエース」などが圧倒的なシェアを誇っていますが、海を越えたヨーロッパでは、全く異なるアプローチで作られた「もうひとつのトヨタ製バン」が独自の進化を遂げています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ