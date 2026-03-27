長崎国際観光コンベンション協会は、修学旅行生を長崎市の「被爆遺構」や観光名所に案内する「ながさき平和・歴史ガイド」を長く務め、今月末で勇退する13人に感謝状を贈った。ガイドの登録者は現在、20〜90代の147人で、年間約3万人の修学旅行生を受け入れている。平和公園や浦上天主堂のほか、新地中華街やグラバー園、出島などを案内し、歴史的な背景や文化的な価値を説明してきた。長崎歴史文化博物館で10日にあった贈呈