▽2回戦瓊浦4−0鹿町工長崎商17−1猶興館（五回コールド）波佐見11−2長崎総合科学大付創成館3−1長崎工大村工9−2壱岐（七回コールド）諫早農12−4長崎北陽台（七回コールド）九州文化学園7−0佐世保高専（七回コールド）大崎4−0鎮西学院