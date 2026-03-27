26日に開かれた国の文化審議会で、プロカメラマンの先駆けとして幕末から明治期に活躍した長崎の写真家、上野彦馬（1838〜1904）による写真帳が、国の重要文化財に指定されることが決まった。長崎県内に残る国の重要文化財（美術工芸品）は37点となる。指定されたのは、長崎市中心部の中島川沿いで開業した写真館で1864〜67年ごろに撮影された写真を集めた「上野撮影局写真帖」。縦26センチ、横32センチ、厚さ4センチほどで、4