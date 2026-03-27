福岡県職員でつくる「部課長会」が各職員の同意を得ないまま、給与から天引きした会費を県議会議長・副議長の政治資金パーティー券購入に充てていた問題で、各部課長会が20万円超の代金をまとめて払っていたにもかかわらず、議員側が政治資金収支報告書に記載していないことが分かった。政治資金規正法はパーティー券などの対価として20万円超を受け取った場合、支払った個人・団体名の記載を義務付けている。