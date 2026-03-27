イオン九州（福岡市）は、資源削減や再利用など環境に配慮した商品の売れ行きに応じ、同様の取り組みに寄付金を贈る「環境特別WAONボーナスポイント」の一環として、佐賀県の環境保全啓発活動「森川海人っプロジェクト」に150万3209円を贈呈した。中川伊正社長が12日に県庁を訪問し、山口祥義知事に目録を手渡した。環境特別WAONボーナスポイントは、2022年に開始。再生利用パッケージを使ったものなど対象の商品を購入した顧