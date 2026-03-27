佐賀広域消防局は26日、部下にパワハラ発言をしたとして、同局南部消防署（佐賀市川副町）の50代の男性消防司令を減給10分の1（1カ月）の懲戒処分にした。同局によると昨年4月〜8月ごろ、部下7人に対して出身地をからかうような発言をするなどし、精神的苦痛を与えた。また監督責任があるとして、同署の署長と副署長を文書で厳重注意した。