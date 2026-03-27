米国とイスラエルがイランへの攻撃を開始して、28日で1カ月となる。戦火をこれ以上拡大させてはならない。一日も早い停戦を強く求める。戦闘長期化の懸念が広がる中、事態収拾を図る動きが出てきた。トランプ米大統領は交戦終結に向けてイランと協議していると述べ、早期の合意に自信を示した。米紙によると、トランプ政権は交戦終結へ15項目の計画をイランに提案した。核施設の解体やウラン濃縮の停止、封鎖状態にあるホル