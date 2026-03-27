テニスの全国選抜高校大会最終日は26日、福岡市の博多の森テニス競技場で男女の個人戦決勝があり、男子は桜井義浩（神奈川・湘南工大付）が鈴木志翔（愛知・名古屋経大市邨）を6−3、6−3で破って優勝した。女子は窪田結衣（大阪・大商学園）が北岡美空（兵庫・相生学院）に6−3、6−1で勝って制した。桜井と窪田は8月に開幕予定の全米オープン・ジュニア予選への出場権を獲得した。桜井「タフな試合」窪田「勝ち切れた」男子