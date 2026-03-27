25日に来日したモイネロが本拠地を訪れ、小久保監督と今後の調整法などを話し合った。WBCにキューバ代表として出場後に帰国。現地の情勢不安などで一時は音信不通だった左腕は「移動で疲れていますけど、体は元気です」と話した。開幕ローテーションは外れており、1軍帯同で調整する方針。小久保監督は「すぐに動ける体ではないという報告が来ている。（実戦登板は）だいぶ先になる」と説明した。