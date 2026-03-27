昨秋からの連勝は15でストップした。明治神宮大会覇者の九州国際大付が、専大松戸との強豪対決で敗退。「耐えるところで耐えられなかった。それでも最後まで攻める姿勢は見せられた。ここまでよくやった」。楠城監督は選手をたたえた。先発のエース渡辺が三回までに3失点。四回から登板した左腕岩見は五回に勝ち越され、八回に決定的な3ランを浴びた。「ふがいない投球をしてしまって悔しい」。いつもの継投パターンが逆になっ