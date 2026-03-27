イランメディアは26日、和平に向け、アメリカが提案した15項目に対しイランが正式に返答したと報じました。イランのタスニム通信は26日、情報筋の話としてアメリカが提案した15項目についてイランが正式に返答し、アメリカの回答を待っている状態だと伝えました。返答にはイランがアメリカに求めている「侵略や暗殺の完全停止」や「攻撃を受けない保証」などの5項目の内容が盛り込まれているとみられます。一方、イスラエル軍は26