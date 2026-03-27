プロ野球・巨人のライデル・マルティネス投手がキューバから来日し、26日の全体練習に合流しました。「無事に帰ってこられたので、うれしいです。シーズンが始まるので、また頑張りたいと思います」と語ったマルティネス投手。少し時差ぼけがあるようで、「朝きたときは大丈夫かなと思ったんですが、練習してちょっと落ち着いたら、眠気が出てきています」と明かしました。現在、キューバでは燃料不足による大規模な停電が発生する