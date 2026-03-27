中国大使館に侵入したとして自衛官の男が逮捕された事件を受け、中国外務省は「日本への渡航を控えるよう厳重に注意喚起する」と改めて呼びかけました。■“侵入”男前日からの足取りも明らかに24日に建造物侵入の疑いで逮捕された自衛官の村田晃大容疑者（23）は26日、送検されました。侵入したとみられるのが、東京・港区にある中国大使館です。その理由について「中国大使に日本への強硬姿勢を控えてほしいといった考えを伝え