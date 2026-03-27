日本では石油備蓄の放出スタート中東では…？ 中東情勢の緊迫に伴う石油の供給不足を受けて政府は２６日、石油備蓄の放出をスタート。２７日以降も順次放出する予定です。 【画像を見る】「大統領と個人的に仲が良い…」なぜパキスタンが候補に？米・イランの協議開催地 こうした中、アメリカはイランに対し「今後核兵器の開発を行わない」など戦闘終結の１５項目の条件を突きつけました。 一方、イラン国